На новейших десантных катерах Балтийского флота торжественно поднят Военно-морской флаг

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Сегодня в г. Приморске Калининградской области состоялся торжественный ритуал первого подъёма Военно-морского флага Российской Федерации на новейших высокоскоростных десантных катерах проекта 02510 типа БК-16, построенных для Балтийского флота на предприятии АО «Рыбинская верфь».

В церемонии приняли участие представители командования и военнослужащие Балтийского флота. Заместитель начальника Главного штаба ВМФ России контр-адмирал Олег Апишев передал Андреевские флаги командирам катеров. Затем под звуки гимна Российской Федерации они были подняты на корме боевых единиц флота.

Этому событию предшествовало успешное выполнение программы заводских ходовых (ЗХИ) и государственных испытаний (ГИ), в процессе которых по прямому назначению проверялись все системы и вооружение катеров.

https://function.mil.ru/images/upload/2019/15.07.2021_BF_flagi-1200.jpg © function.mil.ru

После успешного прохождения ЗХИ и ГИ Государственной приемной комиссией были подписаны акты о приемке катеров от завода изготовителя в состав Военно-Морского Флота России. Приказом главнокомандующего ВМФ десантный катера включены в боевой состав Балтийского флота.

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Справочно:

Высокоскоростные транспортно-десантные катера проекта 02510 предназначены для переброски и высадки десанта, огневой поддержки десанта, участия в противодиверсионных операциях, борьбы с пиратством и терроризмом, провозки легких грузов и участия в спасательных операциях.

Боевой комплекс катеров является дистанционно-управляемым боевым модулем разработки концерна «Калашников». Модуль имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 типа Б-32 и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность его стрельбы во время качки.