«Аэроэкспресс» открыл новый терминал в аэропорту Домодедово

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Новый терминал компании в Московском аэропорту Домодедово принял первых пассажиров. Масштабный инфраструктурный проект общей площадью 23 600 кв. м включает две железнодорожные платформы с навесом, четыре пути и четырехэтажный многофункциональный комплекс для обслуживания пассажиров. Пропускная способность нового терминала — 1500 человек в час. Это позволит обеспечить комфортное нахождение пассажиров с соблюдением социальной дистанции даже во время увеличенного пассажиропотока.

Для удобства пассажиров аэропорт открыл пешеходную галерею, соединяющую терминал «Аэроэкспресс» и аэровокзал. Площадь объекта превышает 2700 кв. м Теперь пассажиры, прибывающие в аэропорт на поездах «Аэроэкспресс», смогут напрямую пройти в здание аэропорта без необходимости выходить на улицу. Маршрут от поезда до стоек регистрации займет не более пяти минут.

В пешеходной галерее Домодедово оборудован отдельный пункт входного досмотра. Это обеспечит скорость и безопасность обслуживания гостей и авиапутешественников, а также позволит равномерно распределить нагрузку между всеми входными группами в терминале.

ание поезда. В пассажирской зоне, которая занимает два нижних этажа нового терминала, расположены посадочные места, кассы и билетные автоматы, а также предусмотрены места для размещения кафе и магазинов.

«Открытие собственного терминала „Аэроэкспресс“ в Домодедово — важный шаг как в развитии нашей компании, так и в развитии аэропорта. Наша общая приоритетная задача — комфорт пассажиров на каждом этапе поездки. Новая инфраструктура позволит сделать путь из Москвы в аэропорт более „бесшовным“ и удобным — авиапассажиры теперь могут быстро пройти в зал вылета напрямую с железнодорожной платформы по принципу „сухие ноги“. А при поездке в город — провести время в ожидании ближайшего аэроэкспресса с комфортом и пользой», — отметила генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.

«В этом году в Домодедово частота рейсов на ключевых направлениях внутреннего туризма в сравнении с июнем-августом 2019 г. выросла на 90%, — отметил директор Московского аэропорта Домодедово Андрей Павлов. — В высокий сезон мы рады вместе с нашим партнером предложить путешественникам новую удобную инфраструктуру. Теперь пассажиры „Аэроэкспресс“ могут попасть в аэровокзал, не выходя на улицу, по остекленному переходу, оборудованному современными системами освещения, вентиляции и отопления».

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Два верхних этажа терминала займет отель, открытие которого состоится в ближайшее время. Гостиница будет особенно удобна для транзитных авиапассажиров — гости столицы смогут с комфортом разместиться, оставить багаж и при наличии времени прямо от отеля доехать до центра Москвы на аэроэкспрессе за 45 минут для прогулки.

Большое внимание при проектировании терминала было уделено созданию безбарьерной среды. Для передвижения между этажами установлены лифты и эскалаторные группы. Для удобства и безопасности маломобильных пассажиров на полу уложена тактильная плитка, предусмотрены специальные кассовые и турникетные блоки, туалетные комнаты.

«Аэроэкспресс» связал аэропорт Домодедово с центром Москвы в 2008 году. Поезда курсируют каждые полчаса и за 45 минут доставляют пассажиров с Павелецкого вокзала в авиагавань. Совершить посадку в аэроэкспресс до Домодедово можно также на станции Верхние Котлы, которая интегрирована с одноименной станцией МЦК, и на железнодорожной станции в городе Домодедово.