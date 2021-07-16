На бердской фабрике «Элизиум» запустили новую восьмицветную линию печати обоев

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Фабрика обоев «Элизиум» запустила новую восьмицветную линию печати обоев, благодаря региональной инвестиционной программе. Кроме новой линии построены новые складские помещения и установка очистки отходящих газов — она предназначена для того, чтобы полностью исключить вредное влияние на экологию Бердска Новосибирской области.

Объем инвестиций по проекту обновления фабрики составил 647,8 млн рублей, из них 294 млн — это стоимость новой линии, а также 200 млн — строительство склада. Ассортимент фабрики постоянно обновляется и составляет более 2000 артикулов, увеличение складских площадей позволит работать с большим числом потребителей. Новая линия позволит производить 17 млн рулонов в год.

Новый инвестиционного проекта «Приобретение 8-мицветной линии для производства обоев» начался для фабрики в 2020 году. Распоряжением Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 № 436-рп принято решение о предоставлении данному проекту государственной поддержки из бюджета Новосибирской области.

© a.radikal.ru

© a.radikal.ru

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О компании

ООО «Элизиум» (правопреемник ООО «Сибирские обои») — одно из ведущих предприятий по производству и реализации обоев, работает на рынке строительно-отделочных материалов с 1995 года. Собственное производство было запущено в 2006 году.

Компания представлена на рынках стран СНГ и дальнего зарубежья: Азербайджан, Китай, Польша, Молдавия, Грузия, Иран, Турция, Вьетнам, Латвия, Литва, Болгария, Индия.

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