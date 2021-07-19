На шаропрокатном стане ОЭМК освоено производство шаров диаметром 90 мм

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На новом шаропрокатном стане Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова (Белгородская обл.,входит в компанию «Металлоинвест») освоен выпуск шаров диаметром 90 мм второй и третьей группы твердости.

Шары этого диаметра предназначены для мельниц, где происходит измельчение горной массы методом истирания. Это позволяет получить сырье мелкого помола для производства железорудного концентрата более высокого качества.

Новая продукция будет поставляться на собственные комбинаты Металлоинвеста (Лебединский и Михайловский ГОКи), а также сторонним потребителям.

Шаропрокатный стан (ШПС) был запущен на ОЭМК в ноябре 2020 года. Здесь также производятся шары диаметром 100 и 120 мм, массой 4,6 и 8 кг и группы твердости 2 — 3 в соответствии c ГОСТ 7524-2015.

Для производства шаров диаметром 90 мм была разработана документация по калибровке и технологии производства шара, осуществлена закупка и поставка бандажей рабочих валков и направляющей арматуры.

Ежегодная производительность ШПС — около 43 тыс. тонн катаных стальных мелющих шаров. Инвестиции Металлоинвеста в проект составили около 1 млрд рублей.