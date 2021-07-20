Ороситель Конус-Турбо будет внедрен в модернизацию градирен для Томь-Усинской ГРЭС

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Уникальный ороситель «КОНУС-ТУРБО», разработанный компанией КАСКАД, не имеет аналогов на российском рынке. Ороситель — важная часть испарительной градирни, строительством которых занимакется Каскад вот уже на протяжении 13-ти лет.

Наиболее существенными характеристиками, которые необходимо учитывать при выборе оросителей, являются стабильность охлаждающих параметров, аэродинамическое сопротивление, устойчивость к биообрастанию, срок службы оросителя, ремонтопригодность, пожаробезопасность.

Блок-ороситель представляет собой пакет из шероховатых листов ПВХ двойного гофрирования, соединенных между собой спайкой, что обеспечивает высокую прочность блока. Двойное гофрирование листа многократно увеличивает эффективную площадь оросительной насадки, участвующей в тепломассеобмене. Каждый элемент блока оросителя имеет 6 рядов наклонных конусообразных турбулизаторов, выполненных под углом 60 градусов к горизонту. Такая структура значительно снижает коэффициент аэродинамического сопротивления, а за счет дополнительной турбулизации взаимодействующих потоков резко повышается охлаждающая способность. Наличие антипирена исключает самовоспламенение и поддержание горючести.

Данный ороситель имеет большую поверхность теплообмена с двойным гофрированием листа и малое аэродинамическое сопротивление, что согласно проведенным комплексным испытаниям, позволяет снизить температуру теплоносителя на выходе из градирен. Это прямым образом влияет на снижение удельных расходов условного топлива и увеличение выработки электроэнергии на реконструированных ТЭЦ. Норильский никель, МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО, Щёкиноазот, Гродно Азот, Полиэф, Сибур.

В 2021 году компания Каскад начала глобальные работы по модернизации Томь-Усинской ГРЭС, к 2025 год утам будут построены три новых башенных градирни, каждая высотой 88 метров. Сейчас излишки воды, нагретой турбинами, сбрасываются в реку, от чего в экологическом балансе реки происходят изменения. Это в свою очередь влечёт повышенные затраты на водопользование. Строительство новых водоохлаждающих башен позволит существенно снизить расходы и уменьшить забор воды из реки Томь с 220 тысяч кубометров в час до 120 тысяч.

В строительстве градирен будут применены собственные запатентованные разработки компании Каскад, а именно: ороситель КОНУС-ТУРБО, форсунки, водоуловиители ВП-50, а также противообледенительная система.