В Москве после реконструкции открылась поликлиника

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Жители Кузьминок получили новую поликлинику с современным оборудованием, удобным расположением кабинетов и комфортными условиями для пациентов и врачей.В Кузьминках после комплексной реконструкции открылся филиал № 1 городской поликлиники № 9.

Четырехэтажное здание медицинского учреждения в Кузьминках площадью 3,2 тысячи квадратных метров было построено в 1964 году по типовому проекту VII-79. Последние годы в нем размещался филиал № 1 городской поликлиники № 9. Медицинскую помощь в нем получают порядка 46,8 тысячи москвичей.

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Здание практически полностью перестроили. Специалисты обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнили отделку помещений.

© mos.ru

После реконструкции в поликлинике установили почти две тысячи единиц современного медицинского оборудования и мебели. По контрактам жизненного цикла закуплены рентгенографический комплекс, маммограф, флюорограф (U-дуга) и четыре аппарата УЗИ. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и лор-врача.

© mos.ru

© mos.ru

Мощность учреждения сохранили — она составляет 491 посещение в смену. В здании поликлиники на Есенинском бульваре работает 71 человек: 31 врач, 27 медицинских сестер и 13 сотрудников другого персонала.

Прием ведут врачи общей практики (семейные врачи), оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог. Предусмотрены кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенодиагностики, маммографии и флюорографии, дневной стационар.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru