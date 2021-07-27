Дан старт первому крупному проекту Росатома в Латинской Америке

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Росатом приступил к сооружению здания исследовательского реактора в Боливии. Это ключевой элемент Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ).

Центр расположен на высоте 4000 метров над уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. Это первый крупный проект Росатома в Латинской Америке.

Госкорпорация «Росатом» продолжала реализацию проекта, несмотря на пандемию и все связанные с ней ограничения, благодаря чему удалось сохранить темпы сооружения ЦЯИТ.

Центр уникален для атомной отрасли: он расположен на высоте 4000 метров над уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. Его строительство внесет огромный вклад в развитие науки, медицины, сельского хозяйства и образования в Боливии, а также позволит создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест для жителей Эль-Альто и Ла-Паса.

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На базе ЦЯИТ будут производиться радиофармпрепараты, которые позволят проводить более 5000 процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний в год. Помимо этого, в центре будет осуществляться радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, которая позволит повысить ее качество, продлить ее срок годности и значительно увеличить экспорт. При этом обработка пищевых продуктов не влияет на их вкусовые качества и в то же время абсолютно безопасна для потребителя, поэтому она широко применяется во многих странах мира. В свою очередь, исследовательский реактор и лаборатории позволят проводить передовые научные исследования и подготовку высококвалифицированного персонала для работы в атомной отрасли.

«Благодаря инфраструктуре Центра, боливийские и иностранные ученые смогут проводить беспрецедентные ядерные исследования на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря. Они помогут Боливии развивать различные отрасли, такие как горнодобывающий сектор и сельское хозяйство, исследовать водные ресурсы», подчеркнул", — заявил президент Многонационального Государства Боливия.

«Для Росатома сооружение центра ядерных исследований и технологий — одна из приоритетных задач. Это наш первый столь серьезный проект в Латинской Америке и мы делаем все возможное для его успешной и своевременной реализации. Несмотря на все сложности, российская сторона в полной мере соблюдает контрактные обязательства, и я уверен, что в ближайшие годы мы сохраним набранный темп. При этом мы заинтересованы в развитии отношений с нашими боливийскими партнерами», — заявил первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.