В Кызыле специалисты Военно-строительного комплекса возвели диагностический центр

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В Кызыле специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возвели современный консультативно-диагностический центр. В новом трехэтажном здании установлено 1850 единиц медицинской техники. Здесь есть все для диагностики, амбулаторного лечения и даже проведения хирургических операций.

На первом этаже центра расположены регистратура, лаборатория для забора анализов, а также помещения флюорографии, рентгена, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и переход в отделение лучевой диагностики.

На втором получить лечебные сеансы физиотерапии смогут одновременно 8 человек, а принимать пациентов будут терапевт, эпидемиолог, невролог, эндокринолог и кардиолог. Здесь же можно пройти ультразвуковое исследование (УЗИ) и проверить сердце на аппарате электрокардиограммы (ЭКГ).

Третий этаж отдан под просторные кабинеты хирурга, офтальмолога, уролога, онколога и доктора — эндоскописта с процедурными для гастро- и колоскопии. Основную часть занимает отдельный операционный блок с перевязочной и палатой на двух человек. Рядом с хирургией стерилизационное отделение и кислородная станция.

Для удобства посетителей на всех этажах медцентра есть уборные, а для персонала предусмотрены не только ординаторские, но и комнаты отдыха с душевыми.

Часть цоколя приспособлена под прачечную и медицинский архив.

Ранее военные строители сдали под ключ для жителей Тывы многофункциональный медицинский центр, бактериологическую лабораторию с возможностью проведения теста ПЦР, больничную столовую. Квалифицированную медицинскую помощь в новой консультативно-диагностической поликлинике сможет получить любой житель республики.