Специалисты Военно — строительного комплекса сдали под ключ самый северный в мире крытый бассейн
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Специалисты Военно — строительного комплекса Минобороны России сдали под ключ самый северный в мире крытый бассейн. Его построили на военной базе Северного флота «Арктический трилистник», расположенной на острове Земля Александры (700 км. до Северного полюса) архипелага Земля Франца-Иосифа.
Отдельно стоящий уникальный плавательный комплекс с панорамными окнами соединён с основным зданием базы тёплым крытым переходом. Новый корпус оснащен раздевалками, душевыми, техпомещениями и кабинетом для медиков. Военные строители возвели здание в рекордно короткие сроки.
Длина цельнометаллической чаши бассейна — 25 метров, глубина — 1,8 м. На трёх дорожках одновременно могут плавать 24 человека.
Вода круглосуточно подогревается до 24 градусов Цельсия, заполняется бассейн из специальных резервуаров — накопителей, к которым подведены снегоплавильные установки.
При строительстве объекта соблюдены все санитарно-гигиенические нормы и требования. Комплекс оборудован современными системами фильтрации, рециркуляции и обеззараживания.
Первые бойцы «попробовали воду» ещё накануне дня Военно-морского флота России.
Справочно
«Арктический трилистник» — второй жилой комплекс замкнутого цикла, построенный для Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым на 75-м градусе построили «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.
Площадь «Арктического трилистника» — более 14 000 м2. Автономность комплекса обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей до 150 военнослужащих так называемой Арктической бригады в течение полутора лет.
Здание с тремя лучами — листами и примыкающими к ним круглыми «станциями» возведено при помощи инновационных и энергоэффективных технологий. Объект максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.
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