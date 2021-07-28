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Спортивные объекты

Специалисты Военно — строительного комплекса сдали под ключ самый северный в мире крытый бассейн

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_2G4qmcrEis

Специалисты Военно — строительного комплекса Минобороны России сдали под ключ самый северный в мире крытый бассейн. Его построили на военной базе Северного флота «Арктический трилистник», расположенной на острове Земля Александры (700 км. до Северного полюса) архипелага Земля Франца-Иосифа.

Отдельно стоящий уникальный плавательный комплекс с панорамными окнами соединён с основным зданием базы тёплым крытым переходом. Новый корпус оснащен раздевалками, душевыми, техпомещениями и кабинетом для медиков. Военные строители возвели здание в рекордно короткие сроки.

Длина цельнометаллической чаши бассейна — 25 метров, глубина — 1,8 м. На трёх дорожках одновременно могут плавать 24 человека.

Вода круглосуточно подогревается до 24 градусов Цельсия, заполняется бассейн из специальных резервуаров — накопителей, к которым подведены снегоплавильные установки.

При строительстве объекта соблюдены все санитарно-гигиенические нормы и требования. Комплекс оборудован современными системами фильтрации, рециркуляции и обеззараживания.

Первые бойцы «попробовали воду» ещё накануне дня Военно-морского флота России.

Справочно

«Арктический трилистник» — второй жилой комплекс замкнутого цикла, построенный для Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым на 75-м градусе построили «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Площадь «Арктического трилистника» — более 14 000 м2. Автономность комплекса обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей до 150 военнослужащих так называемой Арктической бригады в течение полутора лет.

Здание с тремя лучами — листами и примыкающими к ним круглыми «станциями» возведено при помощи инновационных и энергоэффективных технологий. Объект максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.
Источник: http://vskmo.ru/

спортивные объекты
  • Clausson Clausson
    28.07.2115:43:29

    Путин, прекрати уже! (Эхо Москвы) ))))

    Отредактировано: Clausson~15:47 28.07.21
    #1236729
  • Kolyda Kolyda
    28.07.2118:21:33

    Объект максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.

    Интересно что является источником энергоснабжения этого объекта?

    #1236740
    • Нет аватара TitusPulo
      28.07.2120:05:52

      Не знаю что у ни сейчас, но для таких баз классно подошли бы мини АЭС Шельф.

      Во-первых перевозится легко, а во-вторых охрана уже на месте    

      #1236742
    • Нет аватара TitusPulo
      28.07.2120:09:55

      Википедия пишет:

      > дизельная электростанция из четырёх блоков общей мощностью 4 тысячи киловатт

      Шельф-М <10МВт — как раз бы подошел и на вырост ещё осталось.

      #1236743
      • Kolyda Kolyda
        28.07.2121:56:40

        Вот как раз бы туда подошла парогазовая мини ТЭЦ. СПГ рядом, пресная вода во льдх, только оттаивай, газовозы уже свои, атомные ледоколы сколько угодно. А ДЭС можно держать как резерв. Вот тогда бы и была настоящая чистая экология.

        #1236748
      • Clausson Clausson
        28.07.2122:03:19

        Шельф-М

        Да, но она появится не ранее 2030 года. Эти технологии должны делаться без спешки.

        Вот как раз бы туда подошла парогазовая мини ТЭЦ

        Дорого. 25-30 млрд рублей будет стоить только перегрузочный комплекс СПГ, а еще дегазация, хранение газообразного резерва, сама ТЭЦ. Овчинка выделки не стоит.

        Вот если бы таких точек потребления было бы много, что бы можно было держатиь под них отдельный маломерный флот… Но тут сам подобный проект будет не дешевый.

        Отредактировано: Clausson~22:04 28.07.21
        #1236749
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