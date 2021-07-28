©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_2G4qmcrEis

Специалисты Военно — строительного комплекса Минобороны России сдали под ключ самый северный в мире крытый бассейн. Его построили на военной базе Северного флота «Арктический трилистник», расположенной на острове Земля Александры (700 км. до Северного полюса) архипелага Земля Франца-Иосифа.

Отдельно стоящий уникальный плавательный комплекс с панорамными окнами соединён с основным зданием базы тёплым крытым переходом. Новый корпус оснащен раздевалками, душевыми, техпомещениями и кабинетом для медиков. Военные строители возвели здание в рекордно короткие сроки.

Длина цельнометаллической чаши бассейна — 25 метров, глубина — 1,8 м. На трёх дорожках одновременно могут плавать 24 человека.

Вода круглосуточно подогревается до 24 градусов Цельсия, заполняется бассейн из специальных резервуаров — накопителей, к которым подведены снегоплавильные установки.

При строительстве объекта соблюдены все санитарно-гигиенические нормы и требования. Комплекс оборудован современными системами фильтрации, рециркуляции и обеззараживания.

Первые бойцы «попробовали воду» ещё накануне дня Военно-морского флота России.

Справочно

«Арктический трилистник» — второй жилой комплекс замкнутого цикла, построенный для Северного флота в высокоширотных районах Арктики. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым на 75-м градусе построили «Северный клевер» на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Площадь «Арктического трилистника» — более 14 000 м2. Автономность комплекса обеспечивает комфортное проживание и выполнение служебных обязанностей до 150 военнослужащих так называемой Арктической бригады в течение полутора лет.

Здание с тремя лучами — листами и примыкающими к ним круглыми «станциями» возведено при помощи инновационных и энергоэффективных технологий. Объект максимально экологичен и не наносит никакого ущерба окружающей среде.