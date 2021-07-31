«Сладкая жизнь». Как устроено семейное пчеловодство в России?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Неизвестно, как долго на планете существует пчелиный мед. Наскальные рисунки, найденные в Испании и датированные VII тысячелетием до Христа, изображают пчеловодов.

А некоторые источники утверждают, что самым древним окаменелым останкам медоносных пчел почти 150 миллионов лет. Письменные воспоминания о разведении пчел в ульях были найдены на стенах Храма Cолнца недалеко от Каира. Эту запись считают одной из первых письменных воспоминаний о пчелах. Древние египтяне часто использовали мед в качестве жертвоприношения своим богам, а также применяли этот продукт для изготовления жидкостей для бальзамирования. Упоминается мед и в записях шумеров, вавилонян, индусов, китайцев, есть название этого продукта в свитках Востока, Талмуде и Коране. В Ветхом Завете Израиль называли «землей меда и молока». Также в Библии сказано, что Иоанн Креститель питался диким медом. В Коране сладкий нектар упоминается как невероятный продукт, обладающий целебными эффектами. Мед издавна использовали в качестве природного средства для предупреждения и лечения вирусных и простудных заболеваний.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Об этом полезном продукте и тонкостях пчеловодства рассказывает Пчеловод Георгий.

Расскажите пожалуйста немного о себе.

-Пчел у меня и дед держал, и отец. Отцу сейчас 90 лет, и он до сих пор держит. С пчелами я с детства, с трех лет. Пасека находится в Дмитровском районе, в лесополосе. У нас мед есть и цветочный, и с деревьев, и с кустарников. Здесь нет никаких посевочных полей, ничего не обрабатывается рядом. Он тяжело достается, в малом количестве, но такой мед по качеству считается самый нормальный.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Скажите пожалуйста, а сколько вы выкачиваете меда в сезон?

-Хорошая семья может до 50 кг дать. Все зависит от погоды, года. У лесного меда из года в год не бывает одного и того же вкуса, цвета. В этом году, например, он мед вязкий, а обычно он бывает жиже.

А вы говорили, что у вас в ульях живут разные породы пчел. Почему они разные?

-Раньше не было таких возможностей. Изначально они были Среднерусской породы, Кавказской, Карпатка, Кавказянка, Краинка. Сейчас в Австрии вывели маток карника — они более миролюбивые, более трудолюбивые, они более зимостойкие. И по болезням, и по зимовке эта порода очень хорошая. К ним спокойно можно подойти, они не тревожат ни соседей, ни себя ни меня.

И вторая порода — бакфаст. Тоже схожая по качеству порода. И я их сравниваю и смотрю, у кого больше будет меда, а у кого меньше.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Какой срок жизни у одной семьи?

-При смене маток семья живет бесконечно. Матка сеет от полутора до двух тысяч яичек в сутки. Рабочая пчела изнашивается примерно за 30 дней и умирает. Семью постоянно нужно омолаживать. Матка может жить и 5 лет, но мы держим по два года. Потому что нас волнует яйценоскость — и качество, и количество. Тогда мы заказываем новую матку, и заменяем старую на более молодую.

Планируете ли вы расширяться свое производство?

-Будет возможность -да, будем. Пока есть лес, пока есть такие цветы, конечно, хотелось бы.

А у вас же в продукции есть не только мед, а, например, перга?

-Да, собираем все — также пыльцу, прополис. У прополиса изумительные бактерицидные свойства. В улье в итоге стопроцентная стерильность. Поэтому мед не портится, не бродит, и соблюдается температурный режим.

Сколько длится сезон и сколько раз вы качаете за сезон?

-Сезон длится с мая примерно до октября — пока не похолодает, стараемся качать раза два. И на медовый спас, августа, я отвожу мед освятить в церковь.

А свечи вы также делаете или вы используете воск только для подкладок в рамки?

-Раньше свечи делали, сейчас не делаем. А касательно рамок, сейчас мы меняем воск на вощину, берем в основном в Тамбовскую. Она натуральная, правильного цвета и действительно пахнет воском, тогда как многие другие производители могут добавлять парафин.

А рамки ульев вы сами делаете?

-Да, рамки темнеют и засоряются, там скапливается грязь, и их надо регулярно менять. Так пчелы охотнее мед собирают и размножаются. А ульи менять нет необходимости, вот этим ульям вот почти по 40 лет.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

А что будет, если рамок не будет?

Они создадут свой микромир, как в дикой природе. Так же создадут соты, так же матка будет червить. Но здесь мы им постоянно помогаем, чтобы они могли больше времени летать и собирать — мы ставим надставки, и все готово для работы и для развития семьи.

Привязаны ли пчелы к определенной пасеке? Что будет, если вы захотите переехать?

-Если отвезти из километра на два-три, то они вернутся, а на пять — уже нет. Но если улей подвинуть сантиметров на 20, то пчелы будут теряться. Для переезда надо ночью улей закрыть и перевезти на совсем новое место, километрах в 10 или дальше, то они начнут облетать местность и запоминать. То есть ульи можно спокойно увозить и перевозить — так их на гречиху возят, на любые поля.

Какие виды меда самые полезные для человека?

Полезные все, но лучше выбирать мед по месту жительства. Например, сибиряку лучше есть сибирский мед, а нам — вот этот.

Сколько в одном улье живет пчел?

Около 20 — 30 000. Это может зависеть от размера улья. Они могу быть двухкорпусные, трехкорпусные, все выше и выше. Эти ульи у нас «Дадан», название в честь изобретателя. У них рассчитано строения как в дикой природе, как в дупле. Они закладывают соты сверху, а низ у них — гнездо. Мы им ставим надставки, и у них возникает ощущение гнезда. И они будут строить вверх — это заложено природой. Но можно добавлять и в бок.

Как вы думаете, мед лучше покупать не в магазинах, а напрямую у пчеловодов?

Прямо у ульев! Это лучший способ. Попробуете и посмотрите.

Вкусный и очень полезный мед Юрия можно приобрести в его инстаграмм https://www.ins...m/pchelodar2020

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Фото и текст: Бионышева Елена