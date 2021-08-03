Завершена установка купольной части энергоблока № 1 АЭС «Руппур» в Бангладеш

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На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (НРБ) завершен монтаж металлоконструкций купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного здания энергоблока № 1 (генподрядчик строительства АЭС — Инжиниринговый дивизион Росатома).

© a.radikal.ru

© d.radikal.ru

© a.radikal.ru

© d.radikal.ru

© d.radikal.ru

Специалисты субподрядной организации ООО «Трест РосСЭМ» в Бангладеш провели операцию по подъему и монтажу последнего яруса купола ВЗО, металлоконструкции общей массой 230 т, с помощью тяжёлого гусеничного крана Liebherr грузоподъемностью 1350 тонн. Его установка в проектное положение (с отметки +51,700 метра до отметки +60,500 метра) завершает работы по монтажу металлоконструкций ВЗО здания реактора.

«Завершено важное ключевое событие 2021 года — установка металлоконструкций купола ВЗО до отметки +60,500 метра на энергоблоке № 1.

Успешно пройдена очередная, очень важная веха на пути возведения АЭС „Руппур“. На следующем этапе на этом энергоблоке начнутся работы по подключению и пуску полярного крана, монтажу корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного трубопровода», — сказал Алексей Дерий, вице-президент АО «АСЭ» — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур».

Монтажные работы по установке купола ВЗО проводились в два этапа. Нижняя часть купола — металлоконструкция диаметром 44 метра и весом 185 тонн — была установлена на штатное место неделей ранее.В ближайшие время специалисты приступят к бетонированию ВЗО выше отметки +44,100 метра.В сентябре планируется провести операцию по установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока № 1.

Фото:

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