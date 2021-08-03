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Города и сёла России

В Орле завершилась реконструкция Детского парка

 © orel-region.ru

В Орле открыли реконструированный Детский парк. На завершающем этапе преображения Детского парка особое внимание было уделено инфраструктуре: появились дополнительные зеленые зоны и освещение, старые лестничные спуски укрепили гранитом, отремонтировали административное здание.

Особенным подарком для маленьких орловцев стало открытие обновленной зоовыставки, где можно познакомиться с енотами, бурой и рыжей лисицам, обезьянами, кроликами, морскими свинками и другими животными.

Орловцы постарше уже больше месяца активно занимаются на тренажерах, установленных на специально оборудованной спортивной площадке.

Реконструкция Детского парка проводилась в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды», который входит в национальный проект «Жилье и городская среда».

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru

 © orel-region.ru
Источник: http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=21924

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Орловская область, благоустройство
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