В Подмосковье запустили 4-ю линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков

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Российская биотехнологическая компания «Пробиофарм» запустила в Подмосковье четвертную линию по выпуску субстанций для производства пробиотиков, которые используются и при лечении COVID-19. Средства на покупку технологического оборудования представил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

В 2020 году «ПроБиоФарм» получила льготный заем по программе «Проекты развития» в размере 415 млн рублей от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). Общий бюджет проекта превысил 900 млн рублей. В ходе реализации проекта создано 201 новое высокопроизводительное рабочее место.

Плановая мощность запущенной линии составляет 1100 кг субстанций в год, что увеличит выпуск пробиотических препаратов в 1,5 раза.

Компания выпускает пробиотики «Флорин форте», «Гепафор» и входящие в список ЖНВЛП «Пробифор», «Бифидумбактерин форте». Они используются для быстрой помощи при инфекционных заболеваниях, в том числе заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Препараты «Пробиофор» и «Флорин форте» рекомендованы Минздравом России для лечения при острой фазе COVID-19 и для восстановительного периода соответственно. Проведенные исследования показали, что эти пробиотики повышают результативность лечения, снижают число побочных эффектов основной терапии и улучшают ее переносимость.

Все препараты созданы по технологиям, разработанным отечественными микробиологами. По данным компании, эти лекарства не имеют аналогов в мире и по своей эффективности не только не уступают, но и превосходят импортные пробиотики.

Средства займа пошли на приобретение современной автоматической линии, которая в два раза производительнее имеющихся. Это позволяет на аналогичных площадях изготавливать в два раза больше субстанций. Технология производства пробиотиков является полностью отечественной.