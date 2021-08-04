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Армия и Флот

Модернизированные БМП-2М поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане

 © structure.mil.ru

Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане.

Новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащены приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.

БМП-2М предназначены для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.
Источник: https://structure.mil.ru/structure/...re/news/more.htm?id=12375367@egNews

БМП-2М, 201 военная база, Таджикистан, Минобороны
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    04.08.2115:16:49

    В этом месте такие усиления очень нужны!

    Про 201-ую говорят теперь на разных континентах.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~15:17 04.08.21
    #1237150
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