Модернизированные БМП-2М поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане
Партия из 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане.
Новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащены приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.
БМП-2М предназначены для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.
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04.08.2115:16:49