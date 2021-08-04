НПП «Микропроцессорные технологии» представила мультифункциональный измерительный прибор ИРИС-О
Компания «Микропроцессорные технологии», специализирующаяся на производстве релейной защиты и автоматики, выпустила принципиально новый однофазный измерительный прибор.
Существующие в настоящий момент на отечественном рынке аналоги представляют собой измерительные приборы разных типов: один тип приборов измеряет ток, другой напряжение, третий частоту.
Прибор «Ирис-0» объединяет в себе все эти функции, заменяя множество отдельных приборов:
- Измеряет как переменный, так и постоянный ток, а также частоту.
- Сочетает разные номинальные значения входного сигнала, от 75мВ до 500 В, от 20 mA до 5 А.
- Наглядно отображает входной сигнал с помощью трех цветов индикации и барграфа.
- Имеет встроенную функцию цифрового осциллографа и возможность задания пусковых органов в зависимости от входного сигнала.
Для удобства настройки и обслуживания в устройстве предусмотрен Bluetooth-интерфейс, который можно мониторить на ПК или с мобильного устройства на базе OS Android.
Источник: http://www.i-mt.net/
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