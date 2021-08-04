Новые «Орланы» начали курсировать в Архангельской области

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С 4 августа в транспортном парке Архангельской области обновление. Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» начали курсировать на маршрутах Архангельск — Обозерская и Обозерская — Пукса, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

«Орланы» заменили на новых для себя маршрутах вагоны локомотивной тяги. При этом смена подвижного состава произошла без изменений цен на билеты и расписания движения.П

Первые рельсовые автобусы появились в Архангельской области осенью прошлого года. Почти за год работы «Орланы» перевезли уже около 250 тысяч пассажиров. Планируется и в дальнейшем продолжить обновление подвижных составов пригородных поездов.

Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» разработаны специально для пригородных маршрутов на неэлектрифицированных участках железных дорог, это современный и комфортабельный транспорт.

Пассажирский салон автобусов оборудован электронными табло, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, герметичными межвагонными переходами, современными санитарными комплексами и светодиодным освещением, кнопками открытия дверей.

Автоматические двери позволяют увеличить пропускную способность пассажиропотока. Для маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для посадки-высадки, места для кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле.

Первый на СЖД «Орлан» отправился в путь по маршруту Иваново — Кинешма 30 июля 2020 года. Осенью 2020 года современный подвижной состав начал курсировать в Архангельской области по маршрутам Архангельск — Онега и Архангельск — Соломбалка.

За время курсирования в регионе на РА-3 поездки совершили 248,7 тыс. пассажиров. А весной 2021 года РА-3 были запущены на всех пригородных железнодорожных маршрутах в Ивановской области.

Здесь с июля 2020 года «Орланы» перевезли 317,3 тыс. пассажиров. В настоящее время по СЖД «Орланы» курсируют на 14 маршрутах в Архангельской и Ивановской областях. По итогам года их на СЖД станет 19 — такого количества «Орланов» не будет ни на одной другой железной дороге. А в 2022 году планируется получение ещё 13 РА-3.