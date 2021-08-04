В Нижегородской области построили молочный комплекс на 1 328 коров

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Молочный комплекс, рассчитанный на 1 328 голов скота, построили в Ардатовском районе. Он стал крупнейшим в 2021 году. Строительство вело ООО «Дивеевское». Работы обошлись в 400 млн рублей. До 50% из этой суммы будет возмещено хозяйству в виде субсидий из средств бюджета по госпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области».

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит увеличить производство молока с 12 тонн до 30 тонн в сутки.

В Нижегородской области активно развивается молочное скотоводство. Сейчас на 80% регион обеспечивает себя молоком местного производства.

На 2021 год было запланировано создание 18 молочных ферм и реконструкция 4 действующих молочных хозяйств. В настоящее время 7 ферм построены, оставшиеся 11 будут закончены до конца года.