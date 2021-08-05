Первый этаж спорткомплекса «Арена-Омск» готовят к отделке

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Строительство спорткомплекса идет полным ходом, а парковку рядом с ареной уже начали асфальтировать. На объекте работают более тысячи человек.

Появились свежие новости со строительства «Арены Омск». Работы и на самом объекте, и рядом с ним идут полным ходом.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», продолжается формирование арматурного каркаса, бетонирование подтрибунных балок, монтаж трибун первого и второго ярусов, устройство инженерных сетей. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и перекрытий здания. Монтируются внутренние перегородки с первого по четвертый этаж, выполняется устройство стяжки. А на первом этаже уже началась подготовка поверхностей под отделку. Также выполняется монтаж металлоконструкций фасада.

© omskinform.ru

Что касается будущих парковок, то готовится основание для последующей укладки асфальта. На одном из участков первый слой асфальта уже укладывают.

© omskinform.ru

Продолжаются и работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей. Там монтируются перегородки, устанавливается профиль витражного остекления и ведется устройство основания кровли. Собран металлокаркас контрольно-пропускных пунктов для въезда команд и грузового транспорта.

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