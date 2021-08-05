Первый этаж спорткомплекса «Арена-Омск» готовят к отделке
Строительство спорткомплекса идет полным ходом, а парковку рядом с ареной уже начали асфальтировать. На объекте работают более тысячи человек.
Появились свежие новости со строительства «Арены Омск». Работы и на самом объекте, и рядом с ним идут полным ходом.
Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», продолжается формирование арматурного каркаса, бетонирование подтрибунных балок, монтаж трибун первого и второго ярусов, устройство инженерных сетей. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и перекрытий здания. Монтируются внутренние перегородки с первого по четвертый этаж, выполняется устройство стяжки. А на первом этаже уже началась подготовка поверхностей под отделку. Также выполняется монтаж металлоконструкций фасада.
Что касается будущих парковок, то готовится основание для последующей укладки асфальта. На одном из участков первый слой асфальта уже укладывают.
Продолжаются и работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей. Там монтируются перегородки, устанавливается профиль витражного остекления и ведется устройство основания кровли. Собран металлокаркас контрольно-пропускных пунктов для въезда команд и грузового транспорта.
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05.08.2109:06:45