Добавить статью
Лого Сделано у нас
Фотофакты

Первый этаж спорткомплекса «Арена-Омск» готовят к отделке

 © omskinform.ru

Строительство спорткомплекса идет полным ходом, а парковку рядом с ареной уже начали асфальтировать. На объекте работают более тысячи человек.

Появились свежие новости со строительства «Арены Омск». Работы и на самом объекте, и рядом с ним идут полным ходом.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», продолжается формирование арматурного каркаса, бетонирование подтрибунных балок, монтаж трибун первого и второго ярусов, устройство инженерных сетей. Ведутся работы по устройству вертикальных конструкций и перекрытий здания. Монтируются внутренние перегородки с первого по четвертый этаж, выполняется устройство стяжки. А на первом этаже уже началась подготовка поверхностей под отделку. Также выполняется монтаж металлоконструкций фасада.

 © omskinform.ru

Что касается будущих парковок, то готовится основание для последующей укладки асфальта. На одном из участков первый слой асфальта уже укладывают.

 © omskinform.ru

Продолжаются и работы на контрольно-пропускных пунктах для зрителей. Там монтируются перегородки, устанавливается профиль витражного остекления и ведется устройство основания кровли. Собран металлокаркас контрольно-пропускных пунктов для въезда команд и грузового транспорта.

 © omskinform.ru
Источник: https://www.omskinform.ru/news/157142

Арена Омск, Омск, ледовая арена
  • d-rs.livejournal.com d-rs
    05.08.2109:06:45

    Хорошая новость, что не превращается в долгострой.

    Но где в «Омск-Информе» корректоры?

    По-русски можно писать только «Арена Омска», «Арена-Омск» или «Арена „Омск“». Без склонения, дефиса или дополнительных кавычек невозможно.

    Отредактировано: d-rs.livejournal.com~10:29 05.08.21
    #1237194
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,