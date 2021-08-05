Мотострелковая дивизия ЗВО в Подмосковье получила первые восемь БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

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Таманская мотострелковая дивизия гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированная в Московской области, получила на вооружение по гособоронзаказу восемь модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

БМП-2М — модификация БМП-2. Машина предназначена для транспортировки личного состава, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении машины находятся автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Обитаемый двухместный боевой модуль Б05Я01 «Бережок» представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемой ракеты.