В Орле открылся Парк Победы

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Общественная территория, благоустроенная в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», была торжественно открыта 5 августа в 78-ю годовщину освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков и 455-ю годовщину со Дня основания города.

Благоустройство общественной территории началось в октябре 2020-го года. Подрядчиком выступило ООО «Триумф». Стоимость контракта — 242 млн рублей.

В Парке Победы появились спортивная и детская площадки, новые лавочки, урны, уложен асфальт и тротуарная плитка, появились велодорожки. Установлено освещение и камеры видеонаблюдения. Также парк пополнился новыми видами деревьев, за время ремонта там посадили 50 саженцев липы.

В парке установлена мемориальная часовня на средства Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в рамках проекта «Молчаливое эхо войны».

Кроме того, 5 августа в парке был торжественно открыт памятник «Гвардейцам-танкистам 1941-го», который был изготовлен Российским военно-историческим обществом. Скульптор — Денис Стритович.

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru

© orel-region.ru