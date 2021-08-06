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Экспорт

«Дамате» начала поставлять в Западную Африку колбасные изделия из индейки

 © www.agroinvestor.ru

Группа компаний «Дамате» начала поставки колбасных изделий в страны Западной Африки, первые партии продукции объемом более 100 т отправили в Бенин, Либерию и Гану. Большая часть продукции, отправленной в Африку, — сосиски из мяса индейки, которые пользуются спросом у местного населения, сообщила компания. Вся продукция «Дамате» продается под специально созданным для экспорта брендом Salima. Ранее агрохолдинг поставлял в Африку только замороженное мясо индейки, за первое полугодие 2021-го в регион отгрузили более 3,5 тыс. т на сумму 500 млн руб.

Новые высокомаржинальные продукты в Западную Африку удалось поставить благодаря запуску завода глубокой переработки индейки мощностью 303 т в Пензенской области. Инвестиции в проект составили 9 млрд руб. На предприятии функционирует пять цехов: производства ветчинных изделий и су-видов, производства вареных колбасных изделий, цех по выпуску сыровяленых колбасных изделий, готовых полуфабрикатов и роботизированный склад продукции. На новом заводе действует 13 автоматизированных производственных линий. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 100 позиций и полностью состоит из мяса индейки.

Сразу после официального открытия завода компания получила разрешение на экспорт, сообщила пресс-служба «Дамате». «Продукция глубокой переработки из индейки — это уникальное торговое предложение для стран Западной Африки. Индейка пользуется большим спросом среди покупателей в этом регионе, но колбасных изделий из этого вида мяса на прилавках до сих пор не было, — отметил гендиректор „Дамате“ Рашид Хайров. — Мы высоко оцениваем потенциал этого рынка и продолжаем работать в направлении расширения поставок как в части географии и объемов, так и в части ассортимента».

Компания планирует охватить поставками всю субэкваториальную Африку и север континента, сейчас ведется работа по получению разрешений. «Дамате» экспортирует свою продукцию с 2015 года. Предприятия уже имеют разрешения на поставки продукции в страны Евросоюза, ЕАЭС и еще в 31 страну, среди которых Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, другие страны Азии и Африки.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что в 2021 году производство индейки в России может достигнуть 400 тыс. т, также увеличивается ее экспорт, в том числе за счет роста поставок продукции глубокой переработки. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36108-rossiya-narashchivaet-proizvodstvo-i-eksport-indeyki/ По его мнению, уход от экспорта сырья к продукции с добавленной стоимостью — это качественный скачок для отрасли.

В прошлом году Россия показала рекордный рост выпуска индейки — почти на 20%, или 54 тыс. т, поднявшись с пятого на четвертое место в мировом рейтинге крупнейших производителей этого вида мяса. Таким образом, наша страна опередила в наращивании производства Великобританию, где прирост был на уровне 4,8%, Венгрию (4,62%), Италию (3,99%) и Германию (1,13%).
Источник: https://www.agroinvestor.ru/compani...riku-kolbasnye-izdeliya-iz-indeyki/

  • POLO
  • 2
Дамате, Пензенская область, птицеводство, экспорт, Африка
  • Slava Arister
    06.08.2114:35:49

    Накормим весь мир Российской индейкой)

    #1237270
  • user78 user78
    06.08.2114:39:19

    +!    

    Производство мяса индейки в России, тыс. т (в убойном весе):

    2008 — 29,5

    2009 — 32,6

    2010 — 48,2

    2011 — 56,0

    2012 — 78,0

    2013 — 98,0

    2014 — 109,0

    2015 — 149,8

    2016 — 226,4

    2017 — 231,1

    2018 — 259,1

    2019 — 288,1

    2020 — 330,0

    2021 — 400,0+ (прогноз, одна только «Дамате» собирается нарастить выпуск на 55 тыс. т.)

     © moshol14.ru

    https://www.mos...-rynka/indeyka/

       

    #1237271
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