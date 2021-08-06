В Воронежской области завершена модернизация комбикормового завода

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ГК «Агроэко» закончила модернизацию комбикормового завода в Павловском районе Воронежской области, которая позволила увеличить мощности предприятия в два раза — с 25 т до 50 т в час. Компания инвестировала в расширение 810 млн. руб, сообщает «АгроВестник» со ссылкой на пресс-службу компании.

На заводе закончился монтаж второй линии гранулирования, оборудования голландской компании Van Aarsen. Установлены 16 бункеров готовой продукции по 50 т каждый, 12 силосов на элеваторе для зерна по 5 тыс. т каждый, два силоса для оперативного хранения по 500 т и 8 бункеров для мучнистого сырья по 200 т. Таким образом, объем единовременного хранения зерна увеличился на 60 тыс. т, до 180 тыс. т.

Завод «АГРОЭКО» в Павловске производит более 18 видов кормов для животных разных возрастов. Зерном предприятие обеспечивают растениеводческие подразделения компании.

В активах Группы — три комбикормовых завода в Воронежской и Тульской областях. В 2020 году объем производства комбикормов «АГРОЭКО» увеличился на треть — до 685 тыс. т. В 2022 году компания планирует начать поэтапное расширение предприятия в Куркинском районе Тульской области. Планируемая третья очередь предприятия предполагает строительство 18 силосов емкостью 5 тыс. т каждый и двух — по 500 т. Четвертая очередь предусматривает установку еще одной линии по производству комбикормов мощностью 20 т в час, 16 бункеров готовой продукции по 50 т каждый и 16 бункеров склада мучнистого сырья по 250 т.

Собственное производство комбикормов позволяет компании полностью удовлетворить потребности своих свиноводческих комплексов, контролировать качество и себестоимость конечной продукции.