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Транспорт и логистика

В Белгородскую область поступили 17 новых авто скорой помощи

 © bel.ru

10 августа около хирургического корпуса горбольницы № 2 состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых автомобилей скорой помощи.

Всего в регион поступили 17 новых машин. Их распределят в 11 районов. До конца года, как отметил глава региона, в область поступят ещё 24 кареты.

Оснащён транспорт современным медицинским оборудованием. В машинах есть дефибрилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, реанимационные комплекты для взрослых и детей. Помимо этого, во всех авто есть кондиционеры, автономные отопители и камеры наблюдения.
Источник: https://bel.ru/news/medicine/10-08-...utm_medium=desktop&nw=1628590535000

Белгородская область
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