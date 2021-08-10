В Белгородскую область поступили 17 новых авто скорой помощи
10 августа около хирургического корпуса горбольницы № 2 состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых автомобилей скорой помощи.
Всего в регион поступили 17 новых машин. Их распределят в 11 районов. До конца года, как отметил глава региона, в область поступят ещё 24 кареты.
Оснащён транспорт современным медицинским оборудованием. В машинах есть дефибрилляторы, портативные ингаляционные и аппараты ИВЛ, реанимационные комплекты для взрослых и детей. Помимо этого, во всех авто есть кондиционеры, автономные отопители и камеры наблюдения.
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