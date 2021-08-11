Обновленный БТР-82АТ начал поступать в мотострелковые войска Российской Армии
Мотострелковые войска российской армии начали получать модернизированные бронетранспортеры БТР-82АТ, имеющие повышенный уровень защиты и новейшие средства наблюдения.
Впервые такая машина была продемонстрирована «Военно-промышленной компанией» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». БТР получил дополнительные отражающие экраны из броневой стали и специальные противокумулятивные решетки.
Такие средства повышают стойкость при попадании пуль крупнокалиберных пулеметов и снижают действие ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Применение 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемета ПКТМ обеспечивается стабилизированным прицелом с тепловизионным каналом, позволяющим эффективно поражать противника в темное время суток.
Также, судя по размещенным в соцсетях изображениям, бронетранспортер получил видеокомплекс, позволяющий экипажу лучше обозревать местность не только впереди, но и со стороны кормы.
Семейство «восемьдесят вторых» постоянно совершенствуется, проходит испытания еще один вариант — с необитаемым боевым модулем БТР-БМ. В качестве основного вооружения в нем применено 30-мм орудие 2А42 и 7,62-мм пулемет ПКТМ. Имеется комплекс управляемого противотанкового вооружения «Конкурс-М».
Мощность двигателя — 300 л.с. Скорость по шоссе — 80 км/ч. Вместимость: 9 -10 военнослужащих.
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