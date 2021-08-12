Вольво Трак Россия начала первые поставки грузовой техники в Республику Армения

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Первые 16 грузовых автомобилей Volvo FMX нового модельного ряда — 11 седельных тягачей калужского производства и 5 самосвалов шведской сборки — были переданы в автопарк крупной армянской строительной компании AAB Construction.

10 седельных тягачей Volvo FMX 6×4 оснащены 13-литровыми 460-сильными двигателями экокласса Евро-5, дневными кабинами улучшенной термоизоляции, АКП I-Shift c ПО для строительных операций, колесной базой шириной 3600 мм, подъемными ведущими мостами в задних тележках на пневмоподвеске. Автомобили будут использоваться в составе автопоездов с самосвальными полуприцепами Grunwald объемом 34 куб.м.

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Еще один седельный тягач Volvo FMX 6×4 предназначен для транспортно-строительного цикла перевозок с использованием низкорамных тралов. Он оснащен дневной спальной кабиной, 13-литровым 500-сильным двигателем Евро-5, АКП I-Shift с дополнительной понижающей передачей, шириной колесной базы в 3400 мм, ведущей тележкой с колесными редукторами для повышения плавности хода под нагрузками.

5 самосвалов Volvo FMX 8×4 для карьерных работ повышенной сложности оснащены 13-литровыми 460-сильными двигателями экостандарта Евро-5 и задними тележками, рассчитанными на нагрузку в 38 тонн при суммарной нагрузке на передние оси в 20 тонн. В качестве надстроек установлены самосвальные кузова KH-Kipper из стали Hardox объемом 23 кубометра с функций оповещения о подъеме кузова. Эти пять автомобилей были отгружены клиенту непосредственно с производственной площадки завода KH-Kipper в Польше.

Компания AAB Construction основана в 2006 году и за 15 лет существования прошла путь от небольшого предприятия, занимавшегося строительством и ремонтом небольших участков дорог до крупнейшего и наиболее технологичного игрока строительного рынка Армении, ставшего в 2018 году ведущим налогоплательщиком в бюджет своей страны среди отраслевых компаний. В планах AAB Construction на 2022 год значится приобретение 20 аналогичных автопоездов Volvo.