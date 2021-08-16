В селе Бельтирском в Хакасии открыли новый детский сад

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В селе Бельтирском прошло открытие детского сада «Колокольчик». В нём два этажа и шесть групп для 120 ребятишек. Двухэтажное здание было построено по нацпроекту «Демография». Лицензия на осуществление образовательной деятельности была получена в июле 2021 года.⠀

Учреждение может принять 120 ребятишек по шесть групп, из них 60 детей пойдут в три ясельные. В помещении отдельные спальные и игровые комнаты для дошколят. Также в здании расположены медицинский и логопедический кабинеты, кабинет психолога, актовый и спортивные залы, сенсорная комната и прачечная.⠀

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Детский сад имеет собственную котельную и водоисточник. Здании установлены автоматизированная пожарная сигнализация и тревожная кнопка, также установлено видеонаблюдение.

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