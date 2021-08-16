В Самарской области запустили производство пазлов, экспортируемых в 101 страну мира

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16 августа в индустриальном парке «Преображенка» дан старт работе массового производства по созданию пазлов ООО «ВЭЛТ». Инновационное высокотехнологичное экспортно-ориентированное производство, созданное в 2014 году, выпускает более 90 наименований инновационных развивающих пазлов под брендом Unidragon, декоративные карты из дерева и акрила, сувенирные изделия, товары для хобби, сувенирные деревянные коробки.

Новое предприятие способно выпускать до 35% общемирового рынка деревянных пазлов и декоративных карт и производить до 250 000 единиц различной продукции в месяц. На данный момент здесь работает 180 человек. Всего планируется создать до 450 новых рабочих мест.

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Как рассказал собственник предприятия Даниил Рахмаков, продукция, компании поставляется в 101 страну мира: США, Канаду, страны Западной Европы и Ближнего Востока, Японии, Австралии.

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Производственные корпуса для крупных арендаторов и небольших компаний в промпарке возводит ООО «Самаратрансавто- 2000». Сейчас резидент заканчивает строительные работы в 12 корпусе и уже приступил к строительству 13-го. Помещения под будущую аренду отвечают самым высоким требованиям к складским помещениям.