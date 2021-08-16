В Нижегородской области введена в эксплуатацию линия по глубокой заморозке овощей и ягод

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В Краснобаковском районе Нижегородской области на базе агрокомплекса «Ветлуга» введена в эксплуатацию новая линия по глубокой заморозке овощей и ягод. Инвестпроект был реализован при господдержке.

«Глубокая заморозка сельскохозяйственной продукции — очень перспективное направление развития АПК. В замороженном состоянии продукция может долго храниться, оставаясь такой же полезной, не теряя при этом своих вкусовых качеств и товарного вида. В целом сегодняшняя ситуация на рынке для сельхозпроизводителей благополучная, данная продукция востребована, в том числе для экспорта за границу», — отметили на открытии линии.

Инвестиции в создание линии по глубокой заморозке продукции в агрокомплексе «Ветлуга» составили порядка 140 млн рублей. На предприятии было создано около 30 новых рабочих мест.

Проект был реализован при финансовой поддержке из бюджета региона — предприятию по программе нижегородского Минсельхоза субсидирована процентная ставка по кредиту. Помимо льготного кредитования, компания пользуется такими видами господдержки, как субсидии на гектар посевной площади, а также на элитное семеноводство.

Директор ООО «Агрофрост» (входит в агрокомплекс «Ветлуга») Сергей Щавлев рассказал, что сейчас идут пусконаладочные работы оборудования.

«Планируем выйти в течение трех месяцев на полную мощность — это возможность перерабатывать две тонны в час корнеплодов, ягод или грибов. Замороженная продукция может использоваться на различных предприятиях пищевой промышленности. Из нее можно делать джемы, смеси или продавать в магазинах на развес», — сказал Сергей Щавлев.

Агрокомбинат также выращивает на своих землях морковь, цветную капусту, брокколи, кабачки, смородину, облепиху.