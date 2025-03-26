В Республике Карелии возродили еще одну молочную ферму

В Республике Карелии возродили еще одну молочную фермуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ООО «Гранд Агро» — новый собственник простаивавшего животноводческого комплекса ООО «Маяк» (Республика Карелия) — возрождает производство.
Компания приобрела актив в декабре 2023 г. Там отремонтировали коровник, родильное отделение, автоматизированную доильную установку, сформировали собственную кормовую базу. Сейчас в хозяйстве содержат более 500 голов крупного рогатого скота. В 2025 г. начали производство молока.
Удои составляют более 30 л в день на голову. ООО «Гранд Агро» рассчитывает в текущем году получить более 3 тыс. т молока, достигнув среднего надоя в 8,9 тыс. кг на корову.
В планах — построить еще одно помещение для содержания животных, приобрести технику, увеличить стадо до 1,5 тыс. особей, а также наладить переработку молока.
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