Предприятие УВЗ начало серийное производство боевого модуля «Охотник»

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Универсальный боевой модуль «Охотник» разработки и производства НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» успешно прошел квалификационные испытания и поставлен на серийное производство. Боевой модуль будет представлен на международном форуме «Армия-2021».

В этом исполнении стабилизированная дистанционно управляемая платформа пользуется спросом в войсках различного назначения. Недавно серия из пяти «Охотников» была отгружена на предприятие «Ремдизель» для установки на бронеавтомобили «Тайфун-К».

«В 2020 году пять колесных бронированных автомобилей Тайфун К-53949 с боевыми модулями «Охотник» приняли участие в параде на Красной площади. В этом году изделия «Электромашины» для этих автомобилей поставлены после ряда усовершенствований, в частности на боевом модуле установлен новый пулемет российского производства, который создавался именно для роботизированных комплексов. Благодаря модернизации эффективность попадания «Охотника» по цели увеличилась на 20-30%", — отметил заместитель гендиректора по спецтехнике Иван Корольков.

Также в 2021 году серийный БМ «Охотник» будет поставлен на опытную машину УКБТМ и на технику производства еще нескольких российских предприятий. Универсальность модуля позволяет использовать его на спецтехнике различных родов войск, в том числе сухопутных и инженерных, от которых уже поступили заявки на БМ «Охотник».