В Химках Московской области открыт новый центр ядерной медицины

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«Институт Ядерной Медицины», подразделение АО «Медицина (клиника академика Ройтберга) принял первых пациентов. Ими стали три жителя Московской области, которые прошли ПЭТ/КТ-диагностику. Медицинская помощь первым пациентам Института была оказана в рамках федеральной программы ОМС.

Институт ядерной медицины включает в себя два отдельно стоящих здания: Амбулаторно-диагностический комплекс и Комплекс Радионуклидного Обеспечения.

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© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

© avatars.mds.yandex.net

Создание Института ядерной медицины, позволяющего на новом техническом, медицинском, аппаратурном оснащении обеспечивать комплексный подход к диагностике и лечению социально значимых заболеваний с использованием современных прорывных радиологических технологий:

радионуклидная диагностика — ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ на молекулярном уровне (первичная диагностика заболеваний и контроль курсов последующей лекарственной, лучевой или радионуклидной терапии);

лучевая диагностика МРТ, КТ;

лучевая и радионуклидная терапия;

собственное производство радиофармпрепаратов.

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Лечебный амбулаторно-диагностический комплекс

3-х этажное здание переменной этажности с цокольным и техническим этажами.

Архитектурная высота здания — 26 м.

Площадь застройки — 8 617 кв. м.

Общая площадь здания — 19 217 кв. м.

Количество работников — 251 чел.

Пропускная способность института-208 000 посещений в год.

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