В Химках Московской области открыт новый центр ядерной медицины
«Институт Ядерной Медицины», подразделение АО «Медицина (клиника академика Ройтберга) принял первых пациентов. Ими стали три жителя Московской области, которые прошли ПЭТ/КТ-диагностику. Медицинская помощь первым пациентам Института была оказана в рамках федеральной программы ОМС.
Институт ядерной медицины включает в себя два отдельно стоящих здания: Амбулаторно-диагностический комплекс и Комплекс Радионуклидного Обеспечения.
Создание Института ядерной медицины, позволяющего на новом техническом, медицинском, аппаратурном оснащении обеспечивать комплексный подход к диагностике и лечению социально значимых заболеваний с использованием современных прорывных радиологических технологий:
- радионуклидная диагностика — ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ на молекулярном уровне (первичная диагностика заболеваний и контроль курсов последующей лекарственной, лучевой или радионуклидной терапии);
- лучевая диагностика МРТ, КТ;
- лучевая и радионуклидная терапия;
- собственное производство радиофармпрепаратов.
Лечебный амбулаторно-диагностический комплекс
3-х этажное здание переменной этажности с цокольным и техническим этажами.
- Архитектурная высота здания — 26 м.
- Площадь застройки — 8 617 кв. м.
- Общая площадь здания — 19 217 кв. м.
- Количество работников — 251 чел.
Пропускная способность института-208 000 посещений в год.
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