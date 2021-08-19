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Медучреждения

В Химках Московской области открыт новый центр ядерной медицины

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«Институт Ядерной Медицины», подразделение АО «Медицина (клиника академика Ройтберга) принял первых пациентов. Ими стали три жителя Московской области, которые прошли ПЭТ/КТ-диагностику. Медицинская помощь первым пациентам Института была оказана в рамках федеральной программы ОМС.

Институт ядерной медицины включает в себя два отдельно стоящих здания: Амбулаторно-диагностический комплекс и Комплекс Радионуклидного Обеспечения.

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

Создание Института ядерной медицины, позволяющего на новом техническом, медицинском, аппаратурном оснащении обеспечивать комплексный подход к диагностике и лечению социально значимых заболеваний с использованием современных прорывных радиологических технологий:

  • радионуклидная диагностика — ПЭТ/КТ и ОФЭКТ/КТ на молекулярном уровне (первичная диагностика заболеваний и контроль курсов последующей лекарственной, лучевой или радионуклидной терапии);
  • лучевая диагностика МРТ, КТ;
  • лучевая и радионуклидная терапия;
  • собственное производство радиофармпрепаратов.

 © inuclear.ru

 © inuclear.ru

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 © avatars.mds.yandex.net

Лечебный амбулаторно-диагностический комплекс

3-х этажное здание переменной этажности с цокольным и техническим этажами.

  • Архитектурная высота здания — 26 м.
  • Площадь застройки — 8 617 кв. м.
  • Общая площадь здания — 19 217 кв. м.
  • Количество работников — 251 чел.

Пропускная способность института-208 000 посещений в год.

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 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

 © avatars.mds.yandex.net

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https://inuclear.ru/equipment/
Источник: https://inuclear.ru/news/institut_y...ditsiny_prinyal_pervykh_patsientov/

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, Московская область
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