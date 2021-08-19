Новую ферму для коров голштинской породы запустили в Калужской области
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/V0hlPZkjhw0
Новая молочная ферма начинает работу в Кировском районе Калужской области. Комплекс ещё достраивается, но первые коровы уже заселились в свой новый дом.
В коровнике содержится 2800 голов дойного стада. В общей сложности они дают около 90 тонн молока в сутки.
Около 30 тонн молока в сутки, от вновь прибывших коров, планируют получать уже к новому году. Здесь же на ферме его будут охлаждать и отправлять на производство сыра.
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