Пшеница первого класса выявлена в Воронежской области

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В ходе проведения мониторинга нового урожая 2021 года специалистами Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по результатам обследования была выявлена пшеница 1-го класса (масса партии — 300 т) и 2-го класса (масса партии — 9,1 тыс. т). Исследованное зерно характеризуется следующими показателями: клейковина — 33%, число падения — 318 с., натура — 757 г/л, влажность — 9,8%, протеин по прибору — 18,3%. Пшеница 1-го класса была отобрана в одном из хозяйств Петропавловского района. Пшеница 2-го класса была отобрана в хозяйствах пяти районов Воронежской области: Богучарском, Острогожском, Ольховатском, Аннинском и Хохольском. Работы по обследованию зерна нового урожая продолжаются.

Зерно пшеницы столь высокого качества в Воронежской области выявлено повторно. Впервые пшеница высокого класса в регионе была выявлена в 2020 году.