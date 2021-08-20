Добавить статью
Лого Сделано у нас
Агропром и пищевая промышленность

Пшеница первого класса выявлена в Воронежской области

 © aif-s3.aif.ru

В ходе проведения мониторинга нового урожая 2021 года специалистами Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по результатам обследования была выявлена пшеница 1-го класса (масса партии — 300 т) и 2-го класса (масса партии — 9,1 тыс. т). Исследованное зерно характеризуется следующими показателями: клейковина — 33%, число падения — 318 с., натура — 757 г/л, влажность — 9,8%, протеин по прибору — 18,3%. Пшеница 1-го класса была отобрана в одном из хозяйств Петропавловского района. Пшеница 2-го класса была отобрана в хозяйствах пяти районов Воронежской области: Богучарском, Острогожском, Ольховатском, Аннинском и Хохольском. Работы по обследованию зерна нового урожая продолжаются.

Зерно пшеницы столь высокого качества в Воронежской области выявлено повторно. Впервые пшеница высокого класса в регионе была выявлена в 2020 году.

Справочно: С вступлением в силу 01.01.2022 года Федерального Закона от 30.12.2020 № 520-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и в целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания и обеспечения органов государственной власти информацией о потребительских свойствах зерна урожая 2021 года, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору поручила проведение «пилотного» проекта по мониторингу зерна нового урожая в 100%-м объеме на территории Воронежской области поручен Воронежскому филиалу ФГБУ «Центр оценки качества зерна».
Источник: https://www.zol.ru/n/340ab

сельское хозяйство, Воронежская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,