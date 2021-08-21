В подмосковном Королёве открылся новый корпус школы

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В г. Королёв Московской области открылся новый корпус средней общеобразовательной школы № 20, который был построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Работы были начаты в 2019 году и завершены в конце февраля 2021 года. Здание рассчитано на 500 мест, с 1 апреля здесь начато обучение учащиеся начальных классов.

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© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

Королёвская школа № 20 входит в число лучших школ Подмосковья. Образовательное учреждение построено в 1996 году, по плану в нем должно обучаться 750 человек, но по факту учащихся почти в два раза больше. После открытия нового корпуса вторая смена в этом образовательном учреждении полностью ликвидирована. Здесь оборудованы 20 учебных классов, лабораторные и музыкальные кабинеты, просторный актовый зал и столовая на 500 мест, а также сенсорная и игровая комнаты, кабинет робототехники, мобильный учебный класс, мобильный планетарий.

Для удобства учащихся кабинеты оснащены передвижными комплексами с ноутбуками — ребятам не придется переходить из класса в класс. На пришкольной территории находятся игровые и спортивные зоны. В освободившихся помещениях основного здания разместят танцевальный зал и информационно-библиотечный центр.

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

© storage.myseldon.com

Пристройка к школе № 20 в Королеве — первая в этом году из построенных за счёт средств областного бюджета. Всего в 2021 году планируется открыть 36 школ для 26 тысяч учащихся, в том числе девять образовательных учреждений — за внебюджетные средства.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.