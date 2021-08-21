В Кронштадте прошла церемония подъема флага на судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров»
21 августа 2021 года в Военной гавани Кронштадта прошла торжественная церемония приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120.
Торжественная церемония прошла с участием представителей Главного командования ВМФ России, родных и близких Всеволода Боброва, Минобороны России, Объединенной судостроительной корпорации и завода «Северная верфь».
В Кронштадте прошла церемония подъема флага на судне тылового обеспечения 'Всеволод Бобров' © sudostroenie.info
«Всеволод Бобров» является вторым судном проекта 23120, построенным на заводе «Северная верфь». Головное судно — «Эльбрус» — вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году.
Морское судно тылового обеспечения проекта 23120 — справка
Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»
Длина — 95 м
Ширина — 22 м
Осадка — 9 м
Скорость — 18 узлов
Водоизмещение — 9 500 т
Дальность плавания — 5 000 морских миль
Автономность — 60 суток
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