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21 августа 2021 года в Военной гавани Кронштадта прошла торжественная церемония приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120.

Торжественная церемония прошла с участием представителей Главного командования ВМФ России, родных и близких Всеволода Боброва, Минобороны России, Объединенной судостроительной корпорации и завода «Северная верфь».

В Кронштадте прошла церемония подъема флага на судне тылового обеспечения 'Всеволод Бобров' © sudostroenie.info

«Всеволод Бобров» является вторым судном проекта 23120, построенным на заводе «Северная верфь». Головное судно — «Эльбрус» — вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота в 2018 году.

Морское судно тылового обеспечения проекта 23120 — справка

Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»

Длина — 95 м

Ширина — 22 м

Осадка — 9 м

Скорость — 18 узлов

Водоизмещение — 9 500 т

Дальность плавания — 5 000 морских миль

Автономность — 60 суток