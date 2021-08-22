Группировка OneWeb пополнилась еще 34 спутниками

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Сегодня, 22 августа 2021 года, в 01:13:40 по московскому времени с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами компании OneWeb. Этот старт стал девятым в рамках программы OneWeb и третьим — с Байконура.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов (в первой группе — два, в остальных — по четыре) от разгонного блока прошло в соответствии с программой, заложенной специалистами Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина. Во время его автономного полета было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки стабилизации, ориентации и обеспечения запуска, необходимых для безопасного отделения и расхождения спутников.

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