Каскады, маяк и летящий мост: как меняется набережная в Новосибирске

© nsknews.info

В этом году на правом берегу Оби появилось два новых благоустроенных участка набережной. Первый — в микрорайоне «Европейский берег», второй — на Михайловской набережной: от центральной площадки со сценой до гостиницы «Ривер Парк». Через месяц откроется ещё один общедоступный участок берега — 160-метровый променад на территории комплекса Apart River. «Новосибирские новости» прошли 3 км по берегу вверх по течению, чтобы посмотреть самим и показать читателям, как сейчас выглядит будущая «большая» набережная, где есть доступ к воде, а где его и не предвидится.

© nsknews.info

© nsknews.info

К майским праздникам в Новосибирске на Михайловской набережной открыли обновлённый участок променада. Его своими силами сделала строительная компания «СМСС» — застройщик, который возводит сразу три дома рядом с набережной — ЖК «Михайловский», комплекс апартаментов Apart River и ЖК «Гранит».

Застройщик вложил в реконструкцию и благоустройство участка набережной 50 млн рублей. На первом этапе реконструкции обновили променад от центральной площади со сценой до пирса Речфлота. Вдоль променада проложили две разделённые скамейками и зелёными насаждениями дорожки — пешеходную и велосипедную.

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Есть и дорожки из тактильной плитки для ориентирования слепых и слабовидящих. Установили павильоны с точками общественного питания и туалетами. Появилось видеонаблюдение и стационарный пост полиции. Кассы Речфлота переехали из старинного нестационарного павильона в небольшое уютное здание, расположенное ближе к берегу.

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Сейчас идёт благоустройство придомовой территории ЖК «Михайловский», выходящей на набережную. Здесь уже смонтировали верёвочный парк. Кроме него проект включает детскую площадку, фудкорт. Сейчас бригада подрядчиков занимается благоустройством территории.

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

© nsknews.info

Застройщики, которые возводят свои микрорайоны вдоль правого берега Оби, не раз озвучивали идею создания в Новосибирске «большой» набережной — непрерывной благоустроенной береговой территории от гостиницы «Ривер Парк» до ул. 2-я Водонасосная за микрорайоном «Европейский берег». Это участок длиной 3 км. Если же его объединить с Михайловской набережной, то общая протяжённость благоустроенного берега реки от парка «Городское начало» до Водонасосной тогда составит 4,5 км.

Комплекс апартаментов Apart River ещё не сдали в эксплуатацию, и строительный забор по-прежнему на месте. Застройщик получил последнее разрешение на строительство, действие которого завершается 4 июня. Следующим полученным документом станет разрешение на ввод в эксплуатацию. Тогда забор уберут, и набережная станет на 160 метров длиннее.

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Фишка апарт-комплекса — летящий мост, который выходит на несколько метров за границу набрежной и как бы парит над водой.

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За комплексом Apart River расположен дом «Гранит» с чёрным фасадом. Его территория закрыта от посторонних.

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Бдительный охранник не пускает чужих за ограждение. Следом за этими двумя новостройками расположено невысокое административное здание оригинальной формы. Когда-то его построил Первый строительный фонд. Проход вдоль этого здание пока невозможен.

За ним на берегу расположился свежесданный ЖК «Маяк». Он огорожен высоким забором, затейливо сбитым из досок. Вход на территорию ЖК закрыт от посторонних, войти во двор можно только с помощью электронного ключа.

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Как таковой набережной с выходом к воде у дома «Маяк» нет, поскольку дом построили на искусственном возвышении, укрепив берег подпорной стенкой. Во дворе на детской игровой площадке поставили декоративный маяк высотой 5 метров.

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Территория лодочной станции не обнесена высоким забором, но охранник всё равно не разрешает проходить вдоль берега. Поэтому, чтобы попасть в ЖК «Марсель», приходится делать довольно внушительный крюк.

NET_7080.JPG © nsknews.info

По пути от дома «Маяк» к ЖК «Марсель» можно наблюдать старую застройку — частный сектор. Депрессивный и ветхий. В «Марселе» не так-то просто подойти к берегу, вход на территорию закрыт от посторонних — нужен электронный ключ. Зато двор здесь полностью благоустроен, оборудованы игровые и спортивные площадки, полностью готова 400-метровая набережная.

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По ней проложили дорожку для прогулок, вдоль неё поставили скамейки, урны, фонари. Также есть лестницы, спускающиеся к воде.

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Расстояние от ЖК «Марсель» до микрорайона «Европейский берег» — 500 метров. Сейчас пройти по берегу от одного жилого комплекса к другому невозможно — идёт стройка, всё перекопано, стоят заборы.

© nsknews.info

В перспективе проход и проезд на велосипеде вполне возможны. Отметим, что благоустройство береговой линии движется со стороны «Европейского берега» в сторону «Марселя».

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В отличие от предыдущих жилых комплексов в микрорайоне «Европейский берег» набережная доступна для всех. Чтобы подойти к воде, не нужно обладать электронными ключами. Здесь завершили благоустройство 500-метрового участка. Когда проект микрорайона реализуют полностью, то общая протяжённость благоустроенной набережной превысит 1 км.

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Набережная получилась каскадной в трёх уровнях, спортивными зонами, дорожками и деревянным настилом возле воды. К сожалению, в этом году весенняя высокая вода подтопила первый уровень, и настилы оказались недоступны для гуляющих. Сейчас они плавают возле берега, но когда уровень воды спадёт, доски подсохнут — на них можно будет сидеть и смотреть на реку.

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Жилая среда, созданная в «Европейском береге», на новичков производит довольно яркое впечатление. Возможно, у местных жителей глаз уже замылился и они воспринимают всё, что их окружает, как должное. Вместе с тем, необычные детские площадки, разноуровневый рельеф, крупномерные деревья, горки и скалодором, оригинальные лавки и дизайнерские фонари вкупе с европейской архитектурой домов невольно заставляют гостя, увидевшего всё это впервые, воскликнуть: «Да ведь это просто Гамбург какой-то!».

© nsknews.info

© nsknews.info

Автор: Лариса Сокольникова

Фото: Ростислав Нетисов