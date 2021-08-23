В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея

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В Бурятии открылась 15-ая по счету школа за период с 2017-2021 годы.

Музыкально-гуманитарный лицей имени Д. Аюшеева занимает два корпуса на ул. Комсомольской, 28а и 29. Один из корпусов был реконструирован частично. Радикально изменился второй корпус. Ветхую двухэтажку снесли в прошлом году, на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в 4 раза больше прежнего.

В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия, хореографический и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, технические мастерские, кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.

На реконструкцию лицея финансирование составило около 200 млн рублей. После прохождения всех необходимых заключений выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

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