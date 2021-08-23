В Грозном открылось новое административное здание медико-санитарной части МВД по ЧР
В Грозном состоялось торжественное открытие нового административного здания медико-санитарной части МВД по ЧР.
На новой территории МСЧ МВД построены трехэтажное административное здание, гараж, складские помещения, КПП. Ведомству также были переданы две новые машины скорой медицинской помощи
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