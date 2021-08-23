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В Грозном открылось новое административное здание медико-санитарной части МВД по ЧР

 © www.grozny-inform.ru

В Грозном состоялось торжественное открытие нового административного здания медико-санитарной части МВД по ЧР.

На новой территории МСЧ МВД построены трехэтажное административное здание, гараж, складские помещения, КПП. Ведомству также были переданы две новые машины скорой медицинской помощи

 © chechnyatoday.com
Источник: https://www.grozny-inform.ru/news/society/130790/

модернизация здравоохранения, МВД, Чечня
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