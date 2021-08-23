Ростех передал российской армии первую партию танков Т-14 «Армата»

© topwar.ru

Вооруженные силы РФ получили первую партию танков Т-14 «Армата», сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Выступая на военно-техническом форуме «Армия-2021», Артяков отметил, что вместе с «Арматами» военные получили модернизированные танки Т-90М «Прорыв» и зенитные комплексы «Панцирь-С». Точное количество машин, переданных российской армии, он не назвал.

«Мы отгрузили в войска новейшие модернизированные танки Т-90М «Прорыв», опытную промышленную партию танков Т-14 «Армата», продолжаются поставки «Панцирь-С"— приводит «Ростех» слова Артякова.

Ранее о том, что Минобороны получит партию танков Т-14 «Армата» заявили на УВЗ — разработчике и производителе этого танка. Тогда же уточнялось, что это будет установочная партия, а серийные поставки начнутся в 2022 году.