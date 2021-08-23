Электрозаправки представили на форуме «Технопром-2021»

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«Новосибирскэнергосбыт» предлагает использовать возобновляемые источники энергии и перейти на полный цикл зелёной электроэнергетики. Для этого компания разрабатывает и устанавливает комплексы из солнечных батарей и электрозаправок.

Согласно технологии часть выработанной электроэнергии солнечной станции поступает в электрозаправочную станцию для электромобилей, и на заправочной станции электромобили получают полностью зелёную энергию. Такую солнечную электростанцию можно увидеть на крыше и фасаде здания офиса компании (по адресу ул. Орджоникидзе, 32). На стенде компания представляет сеть электрозаправочных станций ТОК ВОХ. 28 станций уже расположены в Новосибирске и Новосибирской области (Бердск, Болотное, Искитим).Участники стенда города Новосибирска смогут увидеть процесс подзарядки электромобиля и оценить удобства такого вида топлива.