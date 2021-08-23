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Энергетика и ТЭК

Электрозаправки представили на форуме «Технопром-2021»

 © Фото из открытых источников

«Новосибирскэнергосбыт» предлагает использовать возобновляемые источники энергии и перейти на полный цикл зелёной электроэнергетики. Для этого компания разрабатывает и устанавливает комплексы из солнечных батарей и электрозаправок.

Согласно технологии часть выработанной электроэнергии солнечной станции поступает в электрозаправочную станцию для электромобилей, и на заправочной станции электромобили получают полностью зелёную энергию. Такую солнечную электростанцию можно увидеть на крыше и фасаде здания офиса компании (по адресу ул. Орджоникидзе, 32). На стенде компания представляет сеть электрозаправочных станций ТОК ВОХ. 28 станций уже расположены в Новосибирске и Новосибирской области (Бердск, Болотное, Искитим).Участники стенда города Новосибирска смогут увидеть процесс подзарядки электромобиля и оценить удобства такого вида топлива.

Регистрация на «Технопром-2021»: https://форумтехнопром.рф/register/.Для регистрации на оффлайн-программу необходимо загрузить справку об отрицательном ПЦР тесте от 24.08.2021. Для участников и аккредитованных журналистов форума генеральный партнёр стенда города Новосибирска медицинский центр «Инвитро» проводит бесплатное тестирование во вторник, 24 августа, с 8.00 до 12.00 в здании мэрии г. Новосибирска, ул. Красный проспект 50, и в Экспоцентре, ул. Станционная 104.

новосибирск, электромобили, солнечная электростанция, альтернативная энергия
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