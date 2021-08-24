Российская сборная WorldSkills стала первой на чемпионате стран Азии

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Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое место в медальном зачете на открытом чемпионате для стран Азии, сообщает пресс-служба АНО «Агентство развития профессионального мастерства».

«Национальная сборная WorldSkills Russia стала первой в медальном зачете азиатского чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, взяв шесть золотых медалей, четыре серебряных, пять бронзовых и один медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали пять золотых медалей и две серебряные», — говорится в сообщении.

Чемпионат, завершившийся в августе, принял более 20 стран. Соревнования прошли по 13 компетенциям основной возрастной группы и семи юниорским.

«Российская сборная показала высокие результаты, но ключевая цель участия в чемпионате — профессиональная коммуникация между странами, экспертами, конкурсантами, особенно в преддверии подготовки к мировому чемпионату в Шанхае. Кроме того, по итогу чемпионата мы актуализировали программы подготовки сборной, прошли их валидацию международным профессиональным сообществом. Для нас это еще одна частичка библиотеки лучших практик, используемых для национального образовательного и кадрового рынков», — сказал замгендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Алексей Тымчиков.

WorldSkills Russia на протяжении долгого времени ведет системную работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в части развития компетенций и внедрения инструментов WorldSkills в национальные системы подготовки кадров. В 2020 году российские эксперты разработали новые, дистанционно-очные форматы проведения чемпионатных и обучающих мероприятий. Эти технологии легли в основу тренингов Skills Camp и соревнований для азиатских коллег, организатором и принимающей стороной которых стало WorldSkills Russia.

В ходе этих мероприятий российские эксперты делились с азиатскими коллегами новыми технологиями и передовым опытом применения дистанционных форматов в обучении и чемпионатной системе. Иностранные участники получали доступ к современным российским цифровым полигонам с возможностью дистанционного управления оборудованием и выполняли задания с распределенных площадок в своих странах.Полученный опыт и инструменты были использованы для организации открытого международного чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, организатором которого выступило WorldSkills Asia. Чемпионат прошел в дистанционно-очном формате.