Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи

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Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области.

Больницам передана 101 машина, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177.

Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.

Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование — аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.