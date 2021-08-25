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Транспорт и логистика

Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи

 © ria.ru

Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области.

Больницам передана 101 машина, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177.

Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.

Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование — аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.
Источник: https://ria.ru/20210825/pomosch-174...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Московская область, служебные автомобили
  • Kolyda Kolyda
    25.08.2123:16:41

    А какая это машина? Кто производитель? Я совсем не автомобилист и по фотографии определиться с маркой не могу.

    #1238390
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