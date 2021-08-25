Больницы Подмосковья получили 101 машину неотложной помощи
Новые машины неотложной помощи закупили для больниц Московской области.
Больницам передана 101 машина, 133 поставят до конца августа, а до конца года закупят еще 177.
Машины будут доставлять участковых врачей по вызовам на дом.
Помимо машин для медучреждений региона закупают новое оборудование — аппараты для МРТ, КТ, рентгена, маммографии.
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