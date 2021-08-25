Благоустройство общественных пространств России

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Набережная «Ривьера» в Сочи

Новое современное общественное пространство в Сочи, спроектированное по заказу группы компаний «Метрополис».

В советское время пляж «Ривьера» был одним из самых популярных в Сочи. Со временем, из-за отсутствия комфортных пешеходных связей с мысом, где расположен пляж, инфраструктура пришла в упадок. Сюда, по привычке, приходили только жители близлежащих домов и спортсмены — тренироваться. В связи с глобальными градостроительными планами города по возведению пешеходного моста через реку Сочи и созданию полноценного прогулочного маршрута, территория пляжа «Ривьера» нуждалась в переосмыслении.

Проект реконструкции делится на две части. В 2020 году изменения коснулись 1-ой очереди в нижней зоне набережной. Ключевые элементы парка — деревянный закатный амфитеатр, совмещенный с 24-метровой каскадной пандусной лестницей, площдаки для воркаута. По всей территории установлены малые архитектурные формы, специально разработанные для этого проекта.

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Амфитеатр, сформированный многоярусными деревянными панелями с подсветкой, задумывался архитекторами как пространство для открытых дискуссий, постановок или как место для медитации и наблюдения за морским пейзажем. Обращенная в сторону заката конструкция следует пространственной логике древнегреческих колизеев, где траектория движения солнца определяла архитектурную геометрию в целом. Эта площадка, гармонично дополненная группами злаковых растений, стала самым популярным местом в теплое время года.

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Открытие 1-ой очереди набережной с качественным благоустройством показало, насколько городу было необходимо современное общественное пространство: место сразу стало супер-востребованным у молодежи, туристов и жителей Сочи. В 2020 году пляж «Ривьера» был признан «пляжем #1 в Краснодарском крае» по инфраструктуре и посещаемости. Благодаря проекту архитектурного бюро ab2.0 удалось возродить это пространство, вернуть ему былую популярность.

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2-ая очередь парка Ривьера была открыта в 2021 году. Проектом было запланировано преобразование главного входа на пляж и верхней части набережной. Архитекторы сохранили зону променада, предусмотрели расчищение пространства от киосков, оживили сквер. Слева от главного входа под кронами деревьев организовано место для тихого отдыха, которого не хватало посетителям. В новом здании администрации предусмотрены все удобства для посетителей пляжа, в том числе комната матери и ребенка. А на ее крыше появилась новая видовая точка с лежаками, где можно отдохнуть семьей или компанией, позагорать, встретить закат, полюбоваться ночным небом.

Важной задачей для архитекторов в работе над благоустройством сквера было сохранение существующих вековых каштанов и кипарисов. Их решено было окружить волнообразными клумбами, повторяющими существующие контуры посадки. Чтобы обеспечить кратчайший путь от входа в парк до спусков к пляжу, появились две новые широкие дорожки, соединяющие ключевые точки маршрутов. На их пересечении установлен питьевой фонтанчик.

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От двух прямых основных дорожек расходятся извилистые тропинки, уводящие в разные зоны парка. Свернув с основного пути, можно отдохнуть в тихой зоне на деревянном подиуме, возведенном вокруг кипариса, полюбоваться оливой в тени или перевести дух на лавочке в окружении густой растительности. Преобладающее тут сочетание злаковых посадок и цветов фиолетового оттенка вызывают ассоциации с морской волной, прибрежным ветром и полосой прибоя.

Специально для этого криволинейного парка архитекторы разработали лавочки, созданные по их чертежам в Москве. Справа от входа расположено экспозиционное пространство под открытым небом, где к открытию выставлены созданные в разное время ретро- фотографии пространства. В будущем экспозиция может меняться и дополняться.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Визуальный облик всей набережной определен ее функциональным наполнением. В его основе — естественные материалы (дерево, бетон, стекло) и базовые цветовые оттенки, контрастное сочетание которых позволяет подчеркнуть уникальную природную красоту территории. В темное время суток на набережной работает система наружного освещения, которая не только делает территорию комфортной и безопасной в ночное время суток, но и завершает композицию архитектурного решения. Яркие световые акценты сделаны на природных и рекреационных объектах.

В 2022 году, по плану, будет закончена полная реконструкция всей территории набережной «Ривьера», в которую также войдет набережная реки Сочи, что позволит создать новый кольцевой прогулочный маршрут. Общая площадь благоустройства территории составит около 2,5 га.

Спасательная станция в Хвалынске Саратовской области

Спасательная станция «Красная башня» разработана в рамках проекта благоустройства хвалынского городского пляжа «Кучугуры».

Конструктивно башня представляет собой металлокаркас, обшитый ОСП и деревянным брусом. На ее нижнем уровне расположен спасательный пункт, на верхнем — смотровая площадка.

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© prorus.ru

© prorus.ru

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Площадь Ленина в Серпухове

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После благоустройства площадь снова обрела статус главного места города, точки сосредоточения городской активности, места с историческим потенциалом, территории присутствия человека.

В самом центре г. Серпухова расположена площадь Ленина (ранее Торговая, Базарная), спроектированная и утвержденная в 1783 году как главное торговое место на пути из Тулы в Москву по Екатерининскому «Плану реконструкции уездных городов». Площадь несколько раз меняла свой облик, последний раз — в 1960-х годах. Со временем хаотичное размещение парковок и торговых мест, смещение пешеходных зон привели к опустению общественных пространств, потере статуса главной части города. Несоответствие ее современным требованиям потребовало необходимости внесения кардинальных изменений.

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По замыслу Площадь становится полноценным местом для прогулок и реализации туристических пешеходных сценариев, которые направляют по круговому движению на разные «магистрали» и уводят в уникальные по функционалу скверы, где расположены фонтан, скульптуры и памятники, цветники многолетних растений и развивающая детская площадка.

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© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

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Лэнд-арт проект Crossroads в Подмосковье

Crossroads — это новый лэнд-арт художника Григория Орехова, который представляет собой пешеходный переход через реку среди полей. Он создан из поликарбоната, который окрашен дорожной краской — той, которую используют при разметке дорог, — и смотрится диковинно и необычно на безмятежной глади воды, которая начинает походить на дорожное полотно.

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© prorus.ru