Радиолокационная станция «Дон-2М» модернизирована в Подмосковье

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Модернизирована радиолокационная станция «Дон-2Н», расположенная в Подмосковье.

Как сообщил гендиректор концера «РТИ системы» Юрий Аношко «Сейчас она проходит испытания». В результате этих работ изменились функциональные возможности. По словам Юрия Аношко, улучшены количественные и качественные характеристики.

Станция «Дон-2Н» входит в систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает информацией противоракетную оборону (ПРО) Москвы. Строительство РЛС началось в 1978 году, в 1989-м её приняли на вооружение. Два года спустя ввели в эксплуатацию, с тех пор она непрерывно несет дежурство.

Антенны установлены в бетонной усеченной пирамиде высотой с 11-этажный дом и шириной основания почти 150 метров. Объект существует в единственном экземпляре.

РЛС «Дон-2Н» способна обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на больших расстояниях, определять их траектории, сопровождать, выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО, включая тяжёлые и лёгкие ложные цели, дипольные отражатели, станции активных помех.