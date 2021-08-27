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Агропром и пищевая промышленность

В Туве восстанавливают мелиоративные земли

 © tuvapravda.ru

Впервые, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в 2021 году будет обеспечен ввод в эксплуатацию 1754 га мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции.

С 2020 года администрациями Пий-Хемского, Тандинского и Каа-Хемского районов совместно с Росреестром проведены работы по восстановлению документов Могойской, Шанганской и Шигларинской систем мелиорации.Первым к восстановлению мелиоративных земель приступил Тандинский район. С 19 августа 2021 года на территории.

Шанганской системы подрядная организация начала работу по восстановлению площади орошения на 976 га.

В конце 2021 года в республике всего на площади 1876 га будут введены в эксплуатацию 3 мелиоративных системы в Пий-Хемском, Тандинском и Каа-Хемском районах. В результате проведенной работы подрядным организациям будут возмещены расходы на сумму 26 млн. рублей.
Источник: https://tuvapravda.ru/post/v-tuve-v...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тува, мелиорация
  • Корбен Далас Корбен Далас
    28.08.2100:48:08

    Что выращивать-то будут? Что за растения такие (экспортно-ориентированная сельскохозяйственная продукция)?

    #1238577
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