Открыт терапевтический корпус «Хадасса» международного медицинского кластера в Сколкове

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Для создания кластера было выделено 58 гектаров на территории инновационного центра «Сколково». Там планируется открыть 10-15 представительств медицинских учреждений из стран Организации экономического сотрудничества и развития, в которых будут получать помощь до 300 тысяч пациентов ежегодно. На сегодняшний день в ММК работает израильская клиника «Хадасса».

Сегодня введен терапевтический корпус «Хадасса», до этого — диагностический, так что здесь уже сформирована первичная сеть отделений с полным циклом оказания медицинской помощи. Мощность корпуса составляет 50 тысяч процедур в отделении онкологии. Хирургическое отделение рассчитано на 10 тысяч процедур в год, отделение радионуклидной диагностики — на 19,2 тысячи процедур, лучевой терапии — на 36 тысяч процедур.

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Полным ходом идет строительство ключевого корпуса, многофункционального медицинского центра, в его в составе будет целый ряд иностранных ведущих клиник, которые будут оказывать медицинскую помощь по разным направлениям.

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В рамках заключенных соглашений ведется проектирование и строительство следующих зданий ММК:

— реабилитационного центра широкого профиля;

— университетского госпиталя Страсбурга;

— многофункционального медицинского центра;

— биотехнологической лаборатории;

— центра ядерной медицины;

— поддерживающей инфраструктуры, в том числе ведется благоустройство территории и строительство апарт-отеля.

Активно развивается образовательное направление деятельности кластера. С начала 2020 года ММК проводит программы для врачей и медсестер и организует конференции по актуальным медицинским темам с участием иностранных экспертов.

Работает симуляционный (учебный) центр, где медицинский персонал может отточить свои навыки в реанимации, хирургии, эндоскопии, урологии, гинекологии, ангиохирургии и других направлениях. Проводятся регулярные занятия для немедицинских специалистов по оказанию первой помощи. В 2020 году прошло более 40 обучающих мероприятий, в которых приняли участие свыше 10 тысяч врачей из Москвы и других регионов страны.

Передовые технологии и телемедицина

Диагностический центр «Хадасса» (Hadassah Medical) был открыт в сентябре 2018 года и стал первой клиникой ММК.

Центр оказывает медицинскую помощь по 19 направлениям. В их числе аллергология-иммунология, гастроэнтерология, гинекология, дерматология, кардиология, онкология, оториноларингология, эндокринология, чекап-программы.

Ежедневно клинику посещают порядка 210 пациентов. С сентября 2018 года по август 2021 года здесь приняли 37 тысяч пациентов.

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При этом в корпусе будет развернуто сравнительно немного стационарных коек — всего 63, что соответствует современным стандартам лечения, когда большинство процедур выполняется амбулаторно.

В основу проектирования и строительства терапевтического корпуса были положены принципы JCI (Joint Commission International) — наиболее высокие мировые стандарты управления качеством оказания медицинской помощи:

— пациентоориентированность — индивидуальные палаты, принцип «врач ходит к пациенту»;

— безбарьерная среда — свободный доступ во все зоны маломобильных пациентов и сотрудников;

— безопасность — новейшие системы безопасности, в том числе антитеррор, соответствие СанПиНам;

— адаптивность — универсальные палаты, возможность использования перевязочных для проведения медицинских манипуляций и наоборот;

— «здоровье без вреда» — использование экологичных высококачественных низкоэмиссионных материалов.

Идет укомплектование персоналом, в том числе специалистами «Хадассы» из Израиля. Медики проходят дополнительное обучение и повышение квалификации.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Следующим этапом развития клиники «Хадасса» в Москве станет строительство многофункционального центра хронических болезней на 126 коек, в том числе 110 коек кругло­суточного стационара и 16 коек дневного стационара.

В центре будут осуществляться реабилитация, адаптация и социализация граждан с хроническими заболеваниями. Предусмотрены отделения стационарной общей реабилитации, сложного сестринского медицинского ухода, отделение для немобильных пожилых людей с хроническими заболеваниями, детское отделение для пациентов с орфанными заболеваниями и множественными хроническими патологиями.

В комплексе будут созданы все условия для комфортной жизни вне зависимости от возраста, состояния и ментального статуса пациентов. Пространство центра будет организовано таким образом, чтобы сделать среду максимально адаптированной, комфортной и функциональной, причем не только для людей, нуждающихся в медицинской помощи, но и для членов их семей и ухаживающего персонала.

Проект разрабатывается с учетом лучших мировых практик по уходу за людьми пожилого возраста и людьми с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями с непосредственным участием высококвалифицированных специалистов России и Израиля.

Срок строительства центра хронических болезней — 2021-2023 годы.