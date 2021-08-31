Ростовский завод сельхозмашиностроения впервые поставил сельхозтехнику на рынок Скандинавии

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Как сообщила пресс-служба Ростсельмаш, в конце августа в Финляндию, фирме Heftway были поставлены зерноуборочные комбайны, а именно два RSM 161 с двухбарабанной системой обмолота, производительностью до 40 тонн в час и один NOVA 330, производительностью 13,8 тонн в час.

Предполагается, что в дальнейшем компания Ростсельмаш будет поставлять на рынок Финляндии до 40 единиц сельхозтехники в год для 30 фермерских хозяйств, а также создаст 8 представительских центров «Ростсельмаш» в Скандинавии.

Договор о поставке сельхозтехники финской фирме Heftway Oy был заключен в середине июня 2021 года, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

RSM 161 производства компании «Ростсельмаш» в Германии © rostselmash.com

В начале декабря 2020 года Минпромторг РФ сообщил, что впервые в Западную Европу, а именно в Германию был поставлен зерноуборочный комбайн RSM 161, который начал работать на территории германской федеральной земли Бранденбург.

На торжественной церемонии передачи сельхозтехники немецкой фирме Landtechnikzentrum Görzig GmbH управляющий директор компании RSM Agrartechnik GmbH, являющейся официальным дистрибьютером «Ростсельмаш» в Германии и Западной Европе, Михай Игнат отметил, что продажи сельхозтехники «Ростсельмаш» в 2020 году выросли в разы, не только в Германии, но и во всей Европе. На начало года было не более пяти официальных дилеров «Ростсельмаш» в Германии, на конец 2020 года — уже более 20. Доля экспортируемой «Ростсельмаш» продукции в общем портфеле заказов составила порядка 20%. Число экспортируемых машин с каждым годом растет.