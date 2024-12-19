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rvk 19 декабря 2024, 11:04 Производство

Первая в России! Ростсельмаш создал АКПП для тракторов

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Это первая в истории российская АКПП типа Powershift для тяжелых тракторов мощностью 440 — 620 л.с. До текущего момента подобные трансмиссии в России не производились. Компаний с мировым именем, способных выпускать качественную, высокотехнологичную АКПП, всего 5

«Разработка и производство RSM PowerShift российские», — подчеркнул Валерий Мальцев, генеральный директор компании.

Для Ростсельмаш это прорывной высокотехнологичный проект, который позволит укрепить технологический суверенитет как самой компании, так и отрасли в целом. Конструкция трансмиссии предусматривает ряд элементов, отличных от зарубежных аналогов. В частности, для трактора 3000 серии предусмотрен встроенный стояночный тормоз с гидроуправлением, что расширяет функционал системы, систему автоматического управления коробкой передач и трактора в целом.

RSM PowerShift отличается высокими показателями по производительности и передаче мощности от двигателя, что позволяет оптимально реализовывать тяговый потенциал трактора, обеспечивает переключение передач под нагрузкой без разрыва потока мощности. Коробка имеет 16 передач вперед/4 назад с многодисковым сцеплением в т. ч. 9 рабочих передач от 7 до 20 км/ч, обеспечивает диапазон скоростей до 40 км/ч, обладает режимами принудительного и автоматического переключения передач.

В данный момент RSM PowerShift отправлена на стендовые испытания. В 2025 году трансмиссия пройдет полевые испытания в составе тракторов 3000 серии — Ростсельмаш 3002 4WD.

АКПП PowerShift 440-620 л.с. является не единственной моделью автоматических коробок передач от Ростсельмаш. В данный момент в разработке инженеров- конструкторов находится еще несколько моделей для классических и шарнирно- сочлененных тракторов разной мощности от 170 до 600+ л.с.

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  • rvk
  • 1
ростсельмаш, акпп, рсм, RSM PowerShift
  • Nelton Nelton
    19.12.2412:02:17

    Это на новом заводе трансмиссий изготовили и планируют серию?

    #1294291
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