В с.Куйтун, п.Жигалово и г. Тулун Иркутской области открылись новые детские сады

© www.irk.ru

31 августа в Куйтуне открылся новый детский сад «Ромашка» на 110 мест. Строительство детского сада начали в сентябре 2019 года и завершили в декабре 2020 года в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Кроме того, сегодня открылись детские сады в Тулуне и в поселке Жигалово.

Детский сад «Светлячок» на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне — первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда. Детский сад построен в рамках восстановления города после катастрофического наводнения 2019 года.

Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, созданы четыре группы. Территория сада озеленена, оснащена игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.