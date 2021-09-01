В с.Куйтун, п.Жигалово и г. Тулун Иркутской области открылись новые детские сады
31 августа в Куйтуне открылся новый детский сад «Ромашка» на 110 мест. Строительство детского сада начали в сентябре 2019 года и завершили в декабре 2020 года в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Кроме того, сегодня открылись детские сады в Тулуне и в поселке Жигалово.
Детский сад «Светлячок» на 140 мест в микрорайоне Угольщиков в Тулуне — первый в городе детский сад с бассейном. Для занятий с детьми организована комната психологической разгрузки с сенсорным оборудованием и кабинет логопеда. Детский сад построен в рамках восстановления города после катастрофического наводнения 2019 года.
Новый детский сад в поселке Жигалово рассчитан на 120 детей, созданы четыре группы. Территория сада озеленена, оснащена игровым оборудованием, имеется спортивная площадка.
Читайте также...
- Детский сад на 240 мест открыли в Иркутской области
- В Иркутске открыли новый детский сад на 350 мест
- В деревне Ныгда Иркутской области открылась школа-детский сад